Ss343 Asolana, 1,5 milioni per progettare l’ampliamento

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha recentemente annunciato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, attraverso il fondo unico Anas, per il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’ampliamento della SS343 Asolana, estremamente critica nel tratto tra Acquafredda e Asola.
Il progetto
Una notizia data durante un incontro mantovano, sviluppandosi il tratto prevalentemente nella provincia confinante, ma che riguarda anche il nostro territorio: la strada, teatro di continui incidenti o ribaltamenti, è infatti battuta da cittadini bresciani dei paesi limitrofi per ragioni lavorative, sanitarie (per raggiungere l’ospedale di Asola, ad esempio), scolastiche e di servizio in genere. Come evidenzia il sindaco di Acquafredda Maurizio Donini che da anni, in collaborazione con i primi cittadini mantovani di Casalmoro e Asola, solleva l’attenzione sul tema e chiede un intervento, assieme a esponenti politici anche bresciani.
«È una buona notizia, con la consapevolezza, comunque, che il percorso per arrivare all’ampliamento effettivo è ancora lungo, ma, intanto, sono contento di questo primo passo – commenta il sindaco Donini –. È indiscutibile, infatti, che l’ampliamento serva: sono anni che, grazie alla collaborazione con i sindaci mantovani limitrofi, insistiamo sulla necessità di ampliare la strada, teatro di incidenti continui. Oltre al rischio, patito anche da autobus e mezzi di soccorso, tali incidenti, che comportano la chiusura della strada per ore, provocano anche conseguenze sulla viabilità dei paesi, infatti stiamo discutendo, tra sindaci, di un piano di gestione dell’emergenza utile in questi casi».
Il confronto
Tra gli esponenti politici che da tempo lavorano al tema, la consigliera regionale bresciana Claudia Carzeri: «La riqualificazione della strada statale 343 Asolana è una questione che seguo da anni, su sollecitazione del sindaco Maurizio Donini – commenta Carzeri –. Un impegno iniziato quando la strada era ancora provinciale e proseguito dopo il suo passaggio alla competenza di Anas. Il confronto costante con l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi ha contribuito a raggiungere un primo importante obiettivo nel 2024, con l’inserimento del potenziamento del tratto tra Acquafredda e Asola nel Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, lo strumento che programma gli investimenti sulla rete stradale nazionale».
«Un passaggio fondamentale per dare una prospettiva concreta a un intervento atteso da tempo. Dopo numerosi incontri, lettere, mail e sollecitazioni, oggi arriva un ulteriore risultato, con 1,5 milioni di euro stanziati da Anas per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento. Risorse che permettono di procedere con la progettazione». E ancora: «Continuerò a seguire questo percorso insieme agli amministratori locali, perché alla progettazione seguano i finanziamenti per i lavori», afferma Carzeri.