La Strada della Forra riapre il 13 marzo: nuova chiusura in autunno

Rispettato il cronoprogramma preventivato prima dell’inizio della seconda fase di messa in sicurezza dell’infrastruttura
I lavori lungo la Strada della Forra
Strada della Forra verso la riapertura: i veicoli torneranno a transitare sulla Strada provinciale 38 che collega Tremosine a Tignale dalle 16.30 di venerdì 13 marzo.

Sta infatti volgendo al termine la seconda fase di messa in sicurezza dell’infrastruttura, avviata lo scorso 2 febbraio, in seguito alla frana che aveva colpito la zona nel dicembre del 2023.

L’intervento

I lavori si sono concentrati sulla galleria del Camino, e hanno riguardato l’installazione di tiranti di ancoraggio per stabilizzare la parete rocciosa, all’esterno, in corrispondenza dell’imbocco nord, in aggiunta al posizionamento di reti e barriere paramassi.

La Strada della Forra potrà così riaprire a ridosso dell’inizio della stagione turistica. La prossima chiusura, per nuovi interventi di consolidamento, è prevista per l’autunno.

Argomenti
Strada della ForraTremosineTignale
