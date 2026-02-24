Strada della Forra, il sindaco Girardi: «Il 13 marzo fine dei lavori»

Strada della Forra: parte il conto alla rovescia per l’attesa riapertura. Arrivano buone notizie dal cantiere attivo sulla Strada provinciale 38 che dalla statale Gardesana conduce a Tremosine: «Tutto procede secondo programma – fa sapere il sindaco Battista Girardi –, il 13 marzo i lavori saranno definitivamente ultimati e la strada potrà riaprire».

Leggi anche La Strada della Forra resterà chiusa dal 2 febbraio al 13 marzo

I lavori

Lungo l’iconico e suggestivo percorso viario scavato ai primi del Novecento nella forra del torrente Brasa si stanno ultimando, in vista dell’imminente stagione turistica, le opere di messa in sicurezza a seguito della frana che il 16 dicembre 2023 coinvolse la galleria del Camino, compromettendo la stabilità della volta del tunnel e della carreggiata. Dopo il dissesto, la strada rimase chiusa per un anno e mezzo, fino al 1° agosto 2025, quando – dopo la centinatura metallica per il rinforzo della volta della galleria coinvolta e numerosi interventi di consolidamento – la Strada Provinciale 38 fu riaperta con senso unico a salire permanente, per dare respiro all’economia del paese, rinviando alla bassa stagione gli ultimi interventi di messa in sicurezza strutturale programmati dalla Provincia di Brescia. Questi ultimi lavori sono iniziati lo scorso 2 febbraio e procedono senza intoppi.

Leggi anche La Strada della Forra è stata riaperta: era chiusa da dicembre 2023

All’interno della galleria del Camino si sta completando il consolidamento strutturale della volta, con un rivestimento di rinforzo in cemento delle centine d’acciaio collocate in precedenza. All’esterno, in corrispondenza dell’imbocco nord, sono previsti tiranti di ancoraggio per stabilizzare la parete rocciosa; sulla parete a destra della carreggiata, oltre il ponte, sono state posate reti e barriere paramassi. Si tratta di lavorazioni complesse che hanno comportato un’ulteriore chiusura, a tutela della sicurezza di operatori e cittadini, ma che – questo l’auspicio di tutti – potranno scongiurare definitivamente altri problemi.

«Buona anche la tenuta»

Buone notizie giungono anche dal fronte delle verifiche sulla «tenuta» della parete rocciosa nella zona interessata dalla frana del dicembre 2023. «I monitoraggi, attivi 24 ore su 24 – aggiunge il primo cittadino – non danno segnali di criticità». Un dato positivo in vista della stagione turistica imminente. «Ora ci auguriamo tutti – conclude Girardi – che, una volta conclusi i lavori di completamento della messa in sicurezza, la Strada della Forra possa tornare a restare aperta a lungo». Intanto, fino al 13 marzo, per raggiungere Tremosine è necessario percorrere una ventina di chilometri in più, passando da Tignale o dalla SP 115 che sale da Limone. Un disagio, oltre che un pesante danno economico per lavoratori, studenti e attività. Problemi che da metà marzo si conta di archiviare definitivamente.