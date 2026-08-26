Incidente per Steven Basalari: si schianta contro un muro con la Ferrari

L’imprenditore e influencer bresciano è andato fuori strada con l'auto a Pilzone sul lago d’Iseo: non è rimasto ferito

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 26 agosto 2026 1 ' di lettura

La Ferrari di Steven Basalari portata via col carro attrezzi - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Steven BasalariFerrariincidente stradalePilzone d'Iseo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...