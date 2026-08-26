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Incidente per Steven Basalari: si schianta contro un muro con la Ferrari

L’imprenditore e influencer bresciano è andato fuori strada con l'auto a Pilzone sul lago d’Iseo: non è rimasto ferito
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La Ferrari di Steven Basalari portata via col carro attrezzi - © www.giornaledibrescia.it
La Ferrari di Steven Basalari portata via col carro attrezzi - © www.giornaledibrescia.it

A far rumore, fortunatamente, non sono le conseguenze dell’incidente ma l’auto coinvolta e chi c’era a bordo. A Pilzone a metà pomeriggio una Ferrari è finita fuoristrada contro un muretto dopo un’accelerata, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. Sui sedili c’era Steven Basalari, l’imprenditore e influencer diventato famoso per il Number One, discoteca che il padre Mario aveva gestito per anni.

Nel 2026 Basalari è stato anche protagonista di Pechino Express. Nell’incidente non ha riportato ferite ed è rimasto a bordo strada, riconosciuto da alcuni passanti, mentre la sua Ferrari – facilmente riconoscibile dalle scritte sulla fiancata – veniva portata via dal carro attrezzi

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Steven BasalariFerrariincidente stradalePilzone d'Iseo
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