Incidente per Steven Basalari: si schianta contro un muro con la Ferrari

A far rumore, fortunatamente, non sono le conseguenze dell’incidente ma l’auto coinvolta e chi c’era a bordo. A Pilzone a metà pomeriggio una Ferrari è finita fuoristrada contro un muretto dopo un’accelerata, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. Sui sedili c’era Steven Basalari, l’imprenditore e influencer diventato famoso per il Number One, discoteca che il padre Mario aveva gestito per anni.
Nel 2026 Basalari è stato anche protagonista di Pechino Express. Nell’incidente non ha riportato ferite ed è rimasto a bordo strada, riconosciuto da alcuni passanti, mentre la sua Ferrari – facilmente riconoscibile dalle scritte sulla fiancata – veniva portata via dal carro attrezzi