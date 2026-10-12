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Schianto in galleria: traffico in tilt tra Villanuova e Vobarno

Nessuna delle due persone coinvolte nell’incidente sulla Ss45ter risulta in gravi condizioni. Significative invece le ripercussioni sulla circolazione
Ubaldo Vallini
Le due auto coinvolte nello scontro - © www.giornaledibrescia.it
Le due auto coinvolte nello scontro - © www.giornaledibrescia.it

Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, all’interno della galleria «La Guarda», lungo la Ss45ter, nel territorio di Villanuova sul Clisi. Dalle prime informazioni, a scontrarsi frontalmente poco prima delle 15 sono state due vetture, una Skoda Kamiq e una Fiat Panda, che procedevano in direzioni opposte. Non è ancora del tutto chiaro quale delle due abbia invaso la corsia opposta, provocando l’impatto che ha lasciato entrambi i mezzi fermi sulla carreggiata.

Soccorsi e viabilità

Sul posto, la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza di Garda Emergenza per prestare soccorso ai due coinvolti, due uomini di 44 e 46 anni. Entrambi, fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni.

Gravi, invece, le ripercussioni sulla viabilità, con la Statale completamente bloccata tra Villanuova e Vobarno e il traffico che si è riversato sulle strade secondarie, paralizzando anche la circolazione alternativa. Per la ricostruzione dell’esatta dinamica si attende l’intervento delle Forze dell’Ordine, a cui seguiranno la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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