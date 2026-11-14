Sradicò i paletti della Sp116 e li mise al centro della strada: denunciato

Pensava di farla franca, ma nel giro di poche settimane gli agenti della Polizia Locale di Prevalle–Paitone sono riusciti a risalire alla persona ritenuta responsabile dei danneggiamenti avvenuti nella notte del 27 ottobre lungo la Sp116, tra Prevalle e Gavardo.
Quella notte, qualcuno aveva sradicato i paletti che delimitano la Provinciale, disponendoli uno dopo l'altro al centro della carreggiata. A questi si erano aggiunte alcune transenne, mentre i cartelli della rotatoria al confine con Gavardo erano stati girati nel senso opposto, rendendo ancora più pericoloso il passaggio dei veicoli.
Una situazione particolarmente rischiosa, soprattutto per chi si fosse trovato a percorrere quel tratto di strada al buio. A scongiurare possibili conseguenze era stata una guardia giurata che, durante un servizio di controllo, si era imbattuta negli ostacoli e aveva subito dato l'allarme, facendo intervenire una pattuglia dei Carabinieri che aveva provveduto a liberare la carreggiata e a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Le indagini
A quel punto erano scattate le indagini della Polizia Locale di Prevalle–Paitone, che per ricostruire l'accaduto aveva iniziato a esaminare le registrazioni del sistema comunale di videosorveglianza, insieme a quelle delle telecamere installate presso le aziende della zona.
Proprio l'incrocio delle immagini ha consentito agli agenti di ricostruire con precisione la sequenza dei danneggiamenti e di individuare, attraverso alcuni fotogrammi decisivi, il presunto autore del gesto.
Gli accertamenti hanno così portato a un 40enne residente della zona, già noto alle forze dell’ordine e costretto ai domiciliari nelle ore notturne e con l’obbligo di firma alla pg tre volte a settimana, che non ha fornito spiegazioni sulle ragioni del proprio comportamento. L’uomo è stato denunciato per danneggiamenti.