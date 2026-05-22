Sport al Parco 2026, benessere e socialità immersi nella natura

L’iniziativa, completamente gratuita , nasce con tre obiettivi principali: dare continuità all’esperienza dei corsi invernali che l’Assessorato organizza nelle palestre comunali, sfruttando il clima favorevole dell'estate, favorire momenti di incontro e di aggregazione tra i residenti dei quartieri e valorizzare il patrimonio verde della città, offrendo ai cittadini e alle cittadine l'opportunità di fare attività fisica in parchi accoglienti, ombreggiati e dotati di tutti i servizi essenziali.

Il programma

Dal 1° giugno fino al 1° agosto saranno avviati nei parchi cittadini ben 76 appuntamenti settimanali di attività motoria (15 in più rispetto allo scorso anno), tra i quali corsi di Ginnastica per tutti, Allenamento funzionale, Pilates, Tai Chi, Body tonic, Nordic walking, Yoga e Acro-yoga, Corri e Cammina (corsa dolce) ed escursioni nel parco delle Colline e nel parco delle Cave, il sabato mattina.

A questi si aggiungono al lago Canneto i corsi di avviamento alla Canoa in due turni settimanali, già proposto con notevole successo gli anni scorsi e, sempre al lago Canneto, il corso di Sup - stand up paddle, sport acquatico con una forte attrattiva ludica.

Dopo l’introduzione lo scorso anno delle lezioni di Danze popolari al parco dell’Acqua e il corso di Disc golf, le cui regole sono molto simili a quelle del golf tradizionale, anche quest’anno la proposta di corsi si amplia ulteriormente con l’inserimento di due nuove discipline: lo Yoga Sup al parco delle Cave – lago Canneto, inserito a grande richiesta visto il grande successo, sempre sold out, della disciplina Sup e della Ginnastica posturale in due parchi.

Fotogallery 4 foto Le immagini della presentazione di Sport al Parco 2026

Informazioni utili

Come già negli anni scorsi, grazie al link alla mappa dello Sport al Parco (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Brescia e sull’opuscolo in distribuzione) con un semplice clic si potrà verificare quali attività vengono svolte nel proprio quartiere, compreso il giorno e l’ora dell’appuntamento settimanale, e individuare il punto di ritrovo impostando il navigatore utilizzando la cartina.

La partecipazione è libera, gratuita e senza necessità di prenotazione: i partecipanti potranno presentarsi al punto di ritrovo nei giorni e negli orari indicati, segnalato con cartelli specifici posizionati in ciascun parco. Gli insegnanti saranno contraddistinti da magliette con la scritta «Sport al Parco».

Per i corsi che prevedono esercizi a terra, ogni partecipante dovrà portare un materassino o un telo. Per il corso di Nordic walking – ed eventualmente per le escursioni nel parco delle Colline e nel parco delle Cave – ognuno dovrà portare le racchette. Per il corso di avviamento alla canoa e per il corso di Sup il materiale verrà fornito sul posto.

La prenotazione sarà necessaria soltanto per i corsi di Canoa, di Sup e Yoga-sup e per le escursioni del sabato mattina. Per iscriversi a questi corsi sarà sufficiente compilare il modulo disponibile a questo sito web.Ai partecipanti verrà richiesto di dichiarare sotto la propria responsabilità, per iscritto, di saper nuotare. Sarà necessario portare un cambio completo (costume, calzoncini, maglietta e accappatoio).

Per la partecipazione alle attività non è richiesta la presentazione di certificazione medica ma si raccomanda, prima dello svolgimento di qualsiasi attività fisica, di sottoporsi a un controllo medico. Unica eccezione saranno alcune delle camminate nel parco delle Colline, più impegnative, segnalate al link dell’iscrizione, per cui sarà richiesta la presentazione di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.