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Sparatoria in centro a Cracovia: almeno cinque morti e diversi feriti

Un uomo da un’auto si è messo a sparare a caso nella piazza del Mercato principale della città polacca
Sparatoria a Cracovia
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Sparatoria a Cracovia

Sono cinque le persone morte nella sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, dove un uomo da un’auto si è messo a sparare a caso. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24.

«L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto», ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro. 

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