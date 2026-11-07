Sparatoria in centro a Cracovia: almeno cinque morti e diversi feriti
Un uomo da un’auto si è messo a sparare a caso nella piazza del Mercato principale della città polacca
Fotogallery
3 foto
Sparatoria a Cracovia
Sono cinque le persone morte nella sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, dove un uomo da un’auto si è messo a sparare a caso. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24.
«L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto», ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro.
Dalle piattaforme digitali all'AI e alla robotica. Gulliver, azienda bresciana nata nel 2000, conta oltre 80 professionisti e 2.000 clienti. Oggi punta a portare l'intelligenza artificiale nel mondo fisico, con robot e soluzioni per le imprese.