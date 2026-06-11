Spaccio di coca, hashish e keatimina a minori: 9 nei guai nel Bresciano

Vendevano droga anche ai giovanissimi, ragazzini del territorio che consumavano cocaina, hashish e anche ketamina. E proprio per fronteggiare la diffusione degli stupefacenti tra i minorenni è scattata l’operazione dei carabinieri della Compagnia di Chiari che, alle prime luci dell'alba di oggi, ha azzerato una fitta rete di spaccio radicata nell’Ovest Bresciano.
L’operazione
Su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip del Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone (quattro in carcere, una sottoposta all'obbligo di dimora e quattro all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria). I militari hanno fatto scattare i blitz tra Chiari, Capriolo, Coccaglio e Rovato. Le accuse, a vario titolo e in concorso, sono di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante specifica del coinvolgimento di minorenni.
L'indagine, tra il novembre 2024 e il marzo 2025, ha permesso di smantellare un sodalizio criminale composto prevalentemente da cittadini extracomunitari di origine tunisina. Il gruppo era riuscito a ramificarsi in modo capillare controllando le piazze di Chiari, Cologne, Coccaglio, Capriolo, Erbusco, Rovato, Brescia, Castrezzato, Pontoglio, Castegnato, Roncadelle e Adro.
Nel mirino degli indagati c'era un mercato variegato, capace di rifornire i consumatori di ogni tipo di sostanza: moltissima di hashish, cocaina e ketamina.
Identificati 140 clienti, tra cui minori
Nel corso delle indagini i militari avevano già arrestato in flagranza di reato altre otto persone, sequestrando circa un chilo e mezzo di hashish, 100 grammi di cocaina e diverse dosi di ketamina.
Le attività di osservazione hanno inoltre permesso di ricostruire la mappa dei clienti del gruppo: sono ben 140 gli assuntori identificati e segnalati dalle forze dell’ordine, tra i quali figurano, purtroppo, diversi ragazzi minorenni.