Spaccio a Calcinato: pusher fermato con la droga davanti al bar

Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale a Calcinato contro lo spaccio di strada: ieri è stato arrestato un giovane di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento
L’arresto è arrivato al termine di un servizio mirato proprio al contrasto dello spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile, particolarmente frequentati nell’orario dell’aperitivo. Alla vista delle uniformi, il ragazzo ha cercato di disfarsi di un involucro lasciandolo cadere a terra. Il pacchetto è stato recuperato: all’interno conteneva numerose dosi termosaldate di cocaina, mentre addosso al giovane è stata trovata anche una somma in contanti ritenuta frutto dell’attività illecita.
Come prassi in questi casi, e convinti anche dall’atteggiamento reticente del giovane, i militari hanno esteso le verifiche alla sua abitazione. All’interno della casa è stata trovata altra droga, nello specifico hashish, che è stato immediatamente sequestrato.
Considerato il quantitativo complessivo il giovane è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato e condotto nelle camere di sicurezza della caserma.