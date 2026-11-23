La Sp38 Tremosine-Tignale sarà parzialmente chiusa al traffico dal 1° al 31 dicembre, per consentire i lavori di consolidamento del versante e messa in sicurezza della sede stradale. È quanto previsto da un’ordinanza della Provincia. L’intervento interesserà il tratto al chilometro 15+100 e la Sp 38 resterà chiusa al traffico dal km 14+400 al km 15+400: le fasce orarie di chiusura saranno dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16.30, con esclusione dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi.
I lavori
L’intervento rientra tra le opere finanziate per la riduzione del rischio residuo lungo le strade provinciali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dell’autunno 2023 e interesserà un tratto di circa 60 metri. I lavori prevedono la realizzazione di nuovi bordi di sostegno della strada e l’installazione di una barriera di sicurezza sul lato a valle.
Sul lato a monte saranno realizzati un muro di sostegno e una protezione del pendio con rete metallica ad alta resistenza, fissata con ancoraggi e cavi d’acciaio. Sarà inoltre rifatta la pavimentazione stradale e la strada sarà ampliata fino a una larghezza complessiva di cinque metri.