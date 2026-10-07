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Sorpreso a spacciare eroina: pusher 35enne arrestato in città

A fermarlo, al termine di un appostamento, sono stati gli agenti della Polizia locale: in tutto hanno trovato oltre 40 grammi di droga
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Spaccio di eroina (foto simbolica)
Spaccio di eroina (foto simbolica)

Da consumatore a spacciatore, il percorso che alcuni giovani si ritrovano a fare per trovare i soldi per comprare la droga. In questo caso eroina. Ieri gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno arrestato in via Cucca, in città, un 35enne moldavo residente a Brescia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Gli agenti lo hanno sorpreso al termine di un appostamento nelle vicinanze del centro San Filippo, quella era la sua zona di azione. Addosso aveva 6 dosi di eroina già pronte per essere cedute, a casa il resto, per un totale di 40 grammi.

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