Controlli nei parchi: sequestrati hashish, cocaina e droga sintetica

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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I carabinieri hanno controllato 82 persone e 34 veicoli. Nove denunce per droga, tentati furti, violazione del foglio di via e porto di una mazza di ferro

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

L'attività di Monica Crotti e Michele Fogliadini apre in via Giuseppe Garibaldi 104, a Rezzato, con uno showroom innovativo e all'avanguardia

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali