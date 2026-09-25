Controlli nei parchi: sequestrati hashish, cocaina e droga sintetica

Hashish nascosto nella vegetazione, cocaina e una droga sintetica addosso a tre persone, una mazza di ferro e quattro tentativi di furto. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel pomeriggio di venerdì 25 settembre dai carabinieri della Compagnia di Brescia nei parchi Tarello e Gallo. Nel corso del servizio i militari hanno identificato 82 persone e controllato 34 veicoli, eseguendo anche diverse perquisizioni.
Tarello
Al parco Tarello i carabinieri hanno trovato, nascosti tra la vegetazione, 320 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti. Altre tre persone sono state invece denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere state trovate complessivamente con 12 grammi di cocaina e 10 grammi di Mdpv, una sostanza sintetica dagli effetti stimolanti.
Denunce
I controlli hanno portato anche alla denuncia di quattro persone per distinti tentativi di furto. Un’altra è stata deferita per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia, mentre un uomo è stato trovato in possesso di una mazza di ferro lunga circa 40 centimetri, poi sequestrata.
Il servizio rientra nell’attività di controllo disposta dall’Arma nelle principali aree verdi cittadine per contrastare spaccio, reati predatori e situazioni di degrado.