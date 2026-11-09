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Solidarietà, Carabinieri in campo per la ricerca sul neuroblastoma

L’Arma ha aderito alla campagna natalizia «Dono Ricerca, Ridono La Vita»
I Carabinieri hanno partecipato all'iniziativa solidale
I Carabinieri hanno partecipato all'iniziativa solidale

Un’iniziativa di solidarietà per sostenere la ricerca contro il neuroblastoma e avvicinare i cittadini al lavoro dell’Arma. I Carabinieri di Brescia hanno aderito alla campagna natalizia «Dono Ricerca, Ridono La Vita», promossa dall’Associazione italiana per la lotta al Neuroblastoma Onlus.

L’iniziativa

Per l’occasione, in piazzale Tebaldo Brusato, all’ingresso pedonale del Comando provinciale, è stato allestito uno stand dell’associazione, affiancato da un infopoint dei Carabinieri. Un momento di incontro con la cittadinanza per far conoscere la campagna benefica e raccogliere nuove adesioni a sostegno della ricerca.

I militari hanno distribuito materiale informativo e illustrato le attività e i servizi dell’Arma. In esposizione anche alcuni mezzi della Sezione Radiomobile: un’Alfa Romeo Tonale e due motociclette Yamaha Tracer 900.

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