Soiano, l’auto finisce in un giardino e prende fuoco: salvi tre giovani

Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri, venerdì, intorno alle 22.30, quando in via Ciucani di Soiano del Lago, di fronte al Municipio, un’autovettura è uscita autonomamente di strada, terminando la propria corsa all'interno di un giardino privato dopo aver impattato contro alcuni alberi.
Al volante di una Cupra si trovava un giovane, accompagnato da due ragazze. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo in curva. Nonostante la violenza dell'impatto e la posizione in cui è finita la vettura — nel giardino dell'immobile —, i tre occupanti sono usciti fortunatamente illesi. Con grande prontezza di riflessi, sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo e a risalire verso la strada scavalcando la siepe di recinzione. Pochi istanti dopo che i ragazzi avevano lasciato l'abitacolo, l'auto è stata avvolta dalle fiamme.
Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, provveduto a rimuovere un albero pericolante e messo in sicurezza l’intera area. Per i tre giovani, sotto choc ma fortunatamente non feriti, è stato disposto il controllo medico a bordo di un’ambulanza sul posto. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia locale.