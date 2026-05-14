Padenghe, arriva il regolamento per il volontariato civico

Fare il volontario per accompagnare anziani e persone fragili, aiutare durante gli eventi pubblici, sorvegliare parchi e scuole o dare una mano nella biblioteca comunale: Padenghe dà una direzione formale e si dota ufficialmente del regolamento per il volontariato civico , istituendo il registro comunale dei volontari .

Il via libera è arrivato nell’ultimo Consiglio comunale con approvazione unanime . L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è «stimolare forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica», valorizzando il contributo dei cittadini nelle attività di interesse pubblico.

Il progetto

Il nuovo regolamento disciplina il cosiddetto volontariato individuale, cioè l’attività prestata gratuitamente dai singoli cittadini a supporto dei servizi comunali, senza alcun rapporto di lavoro o compenso economico.

Nel testo approvato dal Consiglio viene richiamato anche il principio della «sussidiarietà orizzontale», cioè la collaborazione tra cittadini e istituzioni per attività di utilità pubblica. Un impianto che guarda alla partecipazione civica come forma concreta di collaborazione con il Comune.

I settori

Le aree individuate sono tre: sociale, civile e culturale. Nel primo ambito rientrano, ad esempio, accompagnamenti per anziani e persone con disabilità, supporto a famiglie in difficoltà, attività educative e servizi legati all’inclusione sociale.

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L’area civile comprende invece piccole manutenzioni, cura del verde pubblico, sorveglianza di parchi e spazi comuni, assistenza negli attraversamenti scolastici e iniziative contro il degrado ambientale. Nel settore culturale trovano spazio il supporto a eventi, la gestione di sale pubbliche e biblioteche, attività di comunicazione e collaborazione con le associazioni locali.

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Il regolamento chiarisce anche un punto delicato: i volontari non potranno sostituire dipendenti comunali né coprire posti vacanti in organico, ma svolgeranno esclusivamente un ruolo integrativo rispetto ai servizi già esistenti.

Come funziona

Per partecipare sarà necessario iscriversi al Registro comunale dei volontari civici attraverso un’apposita domanda da presentare ai Servizi sociali, ufficio incaricato della gestione del progetto. Potranno aderire cittadini maggiorenni, anche pensionati o persone con disabilità, purché idonei alle attività richieste.

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Il Comune garantirà copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile e fornirà eventuali attrezzature necessarie per le attività.