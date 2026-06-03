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Corruzione per archiviare Sempio: «Nessun elemento contro l'ex pm Venditti»

Depositate a Brescia le carte di Carabinieri e GdF. Cade l'accusa di corruzione per l'ex pg: l'intera inchiesta rischia ora di tornare a Pavia
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

L'ex pm Mario Venditti in tribunale a Brescia - Foto Ansa/Filippo Venezia © www.giornaledibrescia.it
L'ex pm Mario Venditti in tribunale a Brescia - Foto Ansa/Filippo Venezia © www.giornaledibrescia.it

Carabinieri Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia Sempio dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella in merito al «sistema Pavia», in cui anche in questo caso risulta indagato l’ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l’affidamento di servizi di intercettazione.
Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda.
I pm Donato Greco e Alessio Bernardi potrebbero a questo punto chiedere l’archiviazione di Venditti che farebbe venir meno anche l’articolo 11 e quindi il fatto che a indagare sulla vicenda debbano essere magistrati di Brescia per competenza su quelli del distretto milanese. L’imchiesta rischierebbe così di tornare a Pavia non essendoci più magistrati pavesi coinvolti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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sistema PaviaMario VendittiBrescia
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