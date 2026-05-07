Garlasco, sta per chiudersi l’inchiesta bresciana su Venditti

È alle battute finali l’inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti «per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio» nella prima indagine. I pm Donato Greco e Alessio Bernardi la prossima settimana riceveranno l’informativa finale della Polizia giudiziaria e poi firmeranno al chiusura indagini, per poi decidere se archiviare o procedere con il rinvio a giudizio.

I pizzini

La Procura di Brescia ipotizza che sia stato Giuseppe Sempio, il padre di Andrea che risulta indagato come corruttore, a versare quella «somma indebita di denaro nell’ordine di 20-30mila euro» all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti.

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L’altra indagine

Ma l’ex procuratore aggiunto di Pavia Venditti è indagato – con i pm Pietro Paolo Mazza e con Cristiano D’Arena – anche per quello che è stato ribattezzato «il sistema Pavia». Vengono contestati a vario titolo i reati di corruzione e peculato per «l’affidamento pressocché esclusivo del noleggio degli apparati di intercettazione» e «l’affidamento esclusivo del noleggio di autovetture in misura incongrua rispetto alle esigenze investigative e destinate a uso privato».

L’incidente probatorio

Il 18 maggio, giorno in cui scadono i termini dell’indagine, è previsto l’incidente probatorio in cui saranno ascoltati – come chiesto dalla difesa – Valeria Biscottini, Valentina De Stefano, Alberto Palermo, Roberto Valli e Andrea Zanoncelli, sostituti procuratori in servizio all’epoca dei fatti alla Procura di Pavia. Sulla vicenda si era già espresso il tribunale del Riesame di Brescia sostenendo che non ci fossero «elementi investigativi» da cui emerge che le auto noleggiate dalla Procura di Pavia non venissero utilizzate per le indagini, ma per uso privato dei magistrati.