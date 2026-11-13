«Sistema Pavia»: chiesta l’archiviazione per Venditti, Mazza e D’Arena

Non ci sono elementi sufficienti per sostenere un’accusa di corruzione, peculato e truffa ai danni dello Stato. Ma le anomalie nella gestione delle risorse pubbliche restano e vengono messe nero su bianco. È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è arrivata la Procura di Brescia nell’inchiesta che coinvolge l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, il pm di Milano Paolo Mazza e l’imprenditore Cristiano D’Arena. Il sostituto procuratore Donato Greco, ha chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta.
Si tratta di un’indagine nata da alcune segnalazioni sui rapporti tra gli uffici giudiziari pavesi e le società riconducibili a D’Arena, la Esitel e la C.R. Service. La prima si occupava di intercettazioni, la seconda di noleggio di automobili. Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, secondo gli accertamenti iniziali, la Procura di Pavia aveva pagato alla C.R. Service fatture per oltre 700mila euro. A questo si aggiungevano i sospetti su alcuni veicoli acquistati successivamente da Venditti e Mazza e sulla frequentazione tra il magistrato e l’imprenditore.
Il quadro, dopo gli approfondimenti investigativi, si è però ridimensionato. Soprattutto sul fronte degli affidamenti. La Procura bresciana ha ricostruito che la scelta delle società per le intercettazioni e il noleggio delle vetture era sostanzialmente gestita dalla polizia giudiziaria. Per i noleggi, in particolare, l’iniziativa partiva dai reparti investigativi, che lamentavano la carenza di mezzi non riconoscibili per svolgere pedinamenti e attività sotto copertura. I magistrati pavesi sentiti nell’incidente probatorio hanno confermato di aver operato autonomamente. «Senza indicazioni o imposizioni da parte di Venditti», si legge nella richiesta di archiviazione, spiegando che le autorizzazioni venivano concesse su richiesta della polizia giudiziaria e in presenza di esigenze operative.
Anche il presunto monopolio della Esitel viene ridimensionato: la società avrebbe ottenuto il 46% degli affidamenti per le intercettazioni, non tutti gli incarichi. E l’analisi dei procedimenti ha consentito di accertare che le automobili erano state effettivamente utilizzate in attività investigative, spesso complesse.
Non tutto, tuttavia, torna. La stessa Procura definisce «anomala» la prassi di noleggiare vetture per periodi prolungati, lasciandole a disposizione della polizia giudiziaria anche quando non servivano per specifiche attività investigative. In alcuni casi sarebbero state utilizzate per notifiche, spostamenti ordinari o persino esigenze personali. «Ciò, ad avviso di questo Ufficio, rappresenta senza dubbio una irregolarità», scrive il pm. E aggiunge che la Procura non può «sopperire alle carenze organiche della polizia giudiziaria affrontando spese di giustizia» destinate a essere eventualmente poste a carico dei condannati.
Fatture
Un altro capitolo riguarda la contabilizzazione delle fatture. I noleggi venivano indicati nei decreti di liquidazione come spese per apparecchiature di intercettazione, anziché essere inseriti tra le spese straordinarie. Una prassi che la Procura considera irregolare, ma che attribuisce più a «incompetenza o sciatteria burocratica» che a un sistema costruito per nascondere le uscite.
Quanto ai rapporti tra Venditti e D’Arena, il documento riconosce una frequentazione e un rapporto di amicizia, oltre all’inopportunità di affidare per anni consistenti somme pubbliche a una persona vicina. Ma non emergono prove di un intervento del magistrato per favorire le società. Nemmeno i pasti consumati al ristorante Lino, riconducibile alla famiglia D’Arena, vengono ritenuti sufficienti a dimostrare un’utilità corruttiva.
La conclusione è netta: «Non sono stati raccolti elementi sufficienti per giungere ad una sentenza di condanna». Una valutazione che non cancella però le criticità: la richiesta parla di un contesto «intriso di inopportunità e conflitti di interesse». Gli atti relativi agli eventuali utilizzi personali o comunque estranei alle indagini delle auto noleggiate saranno trasmessi alla Procura di Pavia, per ulteriori approfondimenti. L’archiviazione, va precisato, è al momento soltanto richiesta e dovrà essere valutata dal giudice per le indagini preliminari.