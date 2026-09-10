Sirmione, tentano di entrare in una casa: bloccati un 12enne e 14enne

Hanno tentato di forzare l'ingresso di una casa, ma sono stati intercettati poco dopo dai carabinieri. Protagonisti due ragazzini di 12 e 14 anni – i due sarebbero parenti – fermati nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, a Sirmione.
Il fatto
L'allarme è scattato dopo una chiamata alla centrale operativa della Compagnia di Desenzano del Garda per un tentativo di intrusione in corso in una casa di via Coorti Romane. I militari di Sirmione hanno raggiunto l'abitazione e poi controllato le strade della zona. Poco dopo hanno individuato i due giovani: l’abbigliamento e le caratteristiche fisiche dei due corrispondevano alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini della videosorveglianza.
La perquisizione
Portati in caserma per gli accertamenti, sono stati perquisiti. Avevano con sé due cacciaviti di grosse dimensioni, che secondo gli investigatori sarebbero stati utilizzati per tentare di forzare l'accesso alla casa. Gli attrezzi sono stati sequestrati.
Il colpo precedente
Gli accertamenti hanno inoltre permesso ai carabinieri di collegare i due minorenni a un secondo furto in abitazione, commesso il 27 agosto in via Benedetto Croce ai danni di un'altra residente. Il più grande dei due è stato denunciato alla Procura dei minori di Brescia per tentato furto in abitazione in concorso (il 12enne, avendo meno di 14 anni non è imputabile) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Le indagini proseguono per verificare se possano essere coinvolti in altri episodi nella zona del Garda.