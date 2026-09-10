Sirmione, tentano di entrare in una casa: bloccati un 12enne e 14enne

I carabinieri li hanno fermati poco dopo la segnalazione. Avevano con sé due grossi cacciaviti e sono sospettati anche di un altro colpo commesso a fine agosto: il più piccolo dei due per la legge italiana non può essere processato

Simone Bracchi Giornalista 10 settembre 2026 1 ' di lettura

Carabinieri, foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Sirmione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...