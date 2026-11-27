Più di Porto Cervo, ma meno di Portofino. A Sirmione, nel 2027, i parcheggi comunali più vicini al centro storico aumenteranno del 50%, passando da 4 a 6 euro l’ora. E l’Associazione Commercianti contesta il rincaro.
La situazione
Sirmione era già la località gardesana con il costo più alto per la sosta, ma dal prossimo anno gli stalli in piazzale Europa, viale Marconi e lungolago Diaz aumenteranno ancora di 2 euro l’ora dalle 10 alle 18, tutti i giorni dal primo al 7 gennaio, dal primo marzo al primo novembre e tra il 24 e il 31 dicembre. Tutti gli altri parcheggi lungo la penisola aumenteranno, invece, di 50 centesimi nella stessa fascia oraria e nelle medesime giornate. Il provvedimento è stato approvato ieri mattina dalla Giunta, e sarà portato in Consiglio comunale a fine dicembre.
«Gli adeguamenti delle tariffe – chiarisce la sindaca Luisa Lavelli – concorrono a sostenere i costi dei servizi di gestione del traffico e dei flussi e a garantire interventi e iniziative a beneficio della collettività, contribuendo a mantenere elevata la qualità della vita e a promuovere un’offerta culturale ricca e articolata durante tutto l’anno. La differenziazione risponde all’esigenza di gestire i picchi di affluenza nelle ore centrali della giornata e favorire una distribuzione più equilibrata delle presenze. Residenti e dipendenti godranno di tariffe agevolate».
Malcontento
Non l’ha presa bene l’Associazione Commercianti: «A rendere questa scelta ancora più difficile da giustificare – si legge in una nota stampa – sono gli introiti già generati: 2 milioni 371mila euro dall’imposta di soggiorno e circa 7 milioni e mezzo di euro dai parcheggi, per un totale vicino ai 10 milioni di euro. Cifre che rendono inevitabile una domanda: quale necessità giustifica un ulteriore aumento di queste proporzioni?». «Ancora più incomprensibile – aggiungono i commercianti – è la previsione di applicare i rincari anche durante le festività natalizie, quando sarebbe invece necessario favorire la frequentazione del centro storico».
Le proposte degli esercenti sirmionesi sono «state presentate più volte e sistematicamente disattese: mantenere la tariffa diurna a 4 euro, ridurla a 2 euro nelle ore serali estive e introdurre ulteriori riduzioni o fasce di gratuità durante l’inverno e le festività natalizie». L’Associazione Commercianti chiede quindi all’Amministrazione di rivedere gli aumenti annunciati per il 2027 e, qualora fossero confermati, valuterà anche la possibilità di promuovere una raccolta firme.
Dal canto suo l’Amministrazione conferma la disponibilità a confrontarsi con l’Associazione e a valutare, sulla base dell’esperienza e dei dati raccolti, eventuali adeguamenti delle tariffe per il prossimo anno. Palla al centro.