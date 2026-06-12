Sirmione, la pietra incontra il paesaggio: torna Pietra&Co. 2026

La nuova edizione della rassegna d'arte propone un itinerario fra sculture, installazioni e opere site-specific. Trentasei artisti invitano il pubblico a rallentare e a riconnettersi con l'ambiente attraverso una profonda riflessione sulla materia e sui ritmi dell'uomo

12 giugno 2026 1 ' di lettura

Una delle installazioni della mostra di public art che si può vedere a Sirmione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Garda Summerpublic artSirmione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...