Sirmione, il marmo protagonista nel rumore e nel silenzio

A Sirmione ci sono luoghi protagonisti, che si incontrano e si attraversano seguendo un itinerario tradizionale e partecipato dalla grande folla di turisti. Luoghi che, nel rumore, sono in grado di tramandare la loro memoria dopo ogni viaggio. Altri sono luoghi inediti, che, nel silenzio, si prendono lo spazio, indifferenti a tutto e sospendono i percorsi abituali per incoraggiare nuovi scorci, all’ascolto di ciò che separa il sé dal mondo.

Il progetto

«Pietra&Co. 2025 - Identità nel rumore e nel silenzio» è un omaggio al dialogo tra le identità del Consorzio Marmisti Bresciani e i luoghi di Sirmione ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Sirmione e la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. Il progetto, allestito fino a ottobre, propone un nuovo itinerario, che riconferma il percorso da Punta Grò alle Grotte di Catullo, ma alterna narrazioni in spazi chiusi, come il Villa Cortine Palace Hotel, e spazi a cielo aperto, come spiagge, passeggiate, parchi, giardini, siti storici ed archeologici, avvicinando i visitatori a sculture in marmo, installazioni monumentali, progetti site specific, fotografia, videoarte, eventi musicali e performance, espressioni di un’arte che diventa occasione di incontro, inclusione e partecipazione, al di fuori dei luoghi espositivi tradizionali.

Il castello di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it

Gli artisti

Gli artisti che partecipano a questa edizione, scultori della pietra, artisti monumentali contemporanei, offrono al pubblico un percorso in cui arte e ambiente si compenetrano e immergono il pubblico in una creatività che consente di identificarsi ed orientarsi nel luogo stesso. Espongono gli artisti Stefano Bombardieri, Anja Luithle, Angelo Confortini, Anna Gabbiani, Armida Gandini, Barbara Crimella, Barbara Ventura, Cracking Art, Dorothy Bhawl, Felice Martinelli, Ferdinando Lombardi, Francesco Paterlini, Franco Ghirardi, Gianpietro Moretti, Johan Friso’, Johannes Pfeiffer, Lillo Marciano, Marco Paghera, Renzo Nucara, Rita Siragusa, Roberta Susy Rambotti, Stefano Arienti, Timea Deak, Tiziano Ronchi e Tommy Sper.