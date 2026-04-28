Sirmione, pedonalizzazione e orari d’accesso: «Qualcosa non va»

Mentre la stagione turistica a Sirmione è entrata nel vivo, le misure adottate dall’Amministrazione per gestire i flussi pedonali continuano a far discutere. E residenti e albergatori chiedono al Comune di correggere il tiro. È stata presentata ieri dall’associazione «Residenti centro storico», insieme a una decina di strutture alberghiere, un’istanza formale di riesame e modifica di alcune disposizioni del Piano 2026.