Overtourism a Sirmione, più giornate pedonali e street tutor potenziati

«Prima di tutto la sicurezza e la vivibilità del centro storico». Il sindaco di Sirmione Luisa Lavelli fissa l’obiettivo del piano per la gestione dei flussi turistici 2026, sfornato dal Tavolo sull’overtorurism e presentato questa mattina. Per scongiurare un nuovo 2 maggio, saranno potenziati dei provvedimenti già adottati negli scorsi anni: più giornate di pedonalizzazione, più Polizia locale, più «street tutor».

Rafforzato anche il blocco delle auto alla rotonda di via Bagnera se i parcheggi verso la penisola (1.150 stalli) saranno occupati, con la possibilità di retrocederlo su via Colombare e via Matteotti in caso di maggiore congestione del traffico (nel 2025 si è raggiunto il picco giornaliero di 8mila vetture).

Il servizio navetta, invece, si «dimezza», con l’impiego di bus singoli, per ridurre l’arrivo in massa dei turisti. Confermati, infine, il presidio sanitario del borgo con due ambulanze, il servizio di pronto intervento e di controllo delle coste da parte della Protezione civile e la vigilanza su spiagge e aree verdi.

Pedonalizzazione

Entriamo nel dettaglio delle giornate di pedonalizzazione: saranno 31, nelle domeniche da giugno a settembre e durante le principali festività, da Pasqua a Ferragosto. Sono cinque giorni in più del 2025, ma dalle 14 alle 19, anziché fino alle 20. La somma totale delle ore cambia di poco, ma aumenta l’impatto sulla libertà di circolazione di residenti e ospiti di alberghi.

«La misura – chiarisce il sindaco di Sirmione – sarà accompagnata da corridoi di sicurezza sempre accessibili e sarà confermato il servizio gratuito di Grifo Parking fino alle 21, per agevolare l’arrivo degli ospiti negli hotel tramite golf car elettriche». «Abbiamo anche previsto 25 ulteriori parcheggi per i residenti - aggiunge il comandante della Polizia locale Mauro Fezzardi - per un totale di 87 stalli a ridosso del castello». In queste giornate abbastanza delicate, infine, i pullman turistici potranno transitare solo con prenotazione al parcheggio Monte Baldo.

Altri servizi

Dal 3 aprile sarà potenziato il servizio di «street tutor», che passerà dalle 38 giornate del 2025 alle 105 previste quest’anno: indicativamente dalle 13.30 alle 19.30 nei giorni festivi e tutto il mese di luglio e agosto. Potenziato anche il corpo della Polizia locale, con quattro nuovi agenti assunti nel periodo estivo (in tutto saranno 22).

Al momento sono ancora in attesa di conferma il servizio di idroambulanza della Croce Rossa, già attivato nel 2025 nei weekend da giugno a settembre, un accordo con i Vigili del fuoco per la presenza fissa di un mezzo in centro durante la pedonalizzazione, e il progetto di sicurezza integrata finanziato da Regione Lombardia.

«Nei prossimi mesi - conclude il sindaco Lavelli - avvieremo un approfondimento tecnico-giuridico sulle eventuali restrizioni agli accessi».