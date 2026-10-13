Sirmione, assaggi di bontà e di bellezza al Festival del Lugana

Una fornitissima «Enoteca» con oltre cento etichette in degustazione, masterclass guidate dai migliori sommelier italiani, e 33 cantine aperte, con visite, tasting, verticali, esperienze gastronomiche e tour. E ancora musica, aperitivi esperienziali, storytelling, un concorso per gli chef del territorio e approfondimenti per gli operatori del settore. È ricchissimo il menù della prima edizione del Lugana Festival, in programma a Sirmione e dintorni da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale della penisola e il Consorzio Tutela Lugana Doc.
Manifestazione diffusa
Per quattro giorni la perla del Garda e il territorio del Lugana saranno al centro di una manifestazione diffusa che avrà il suo cuore a Palazzo Callas, in piazza Carducci, dove sarà allestita l’Enoteca del Festival (aperta venerdì dalle 18 alle 21, sabato e domenica dalle 11 alle 19) con i banchi d’assaggio (15 euro per 5 degustazioni). Al piano superiore si svolgerà una serie di masterclass a numero chiuso, su prenotazione (20 euro), pensate per approfondire diversi aspetti della Doc. Tutti i biglietti si possono acquistare sul sito www.luganafestival.it.
La giornata conclusiva di lunedì sarà dedicata agli operatori del settore enogastronomico, e comprenderà la fase finale del concorso sponsorizzato da Bcc del Garda e riservato agli chef di ristoranti, trattorie e alberghi delle zone di produzione del Lugana Doc, in programma al Villa Cortine Palace Hotel.
Altre iniziative
Ma il Festival non si fermerà a Sirmione: sabato e domenica 33 cantine della Doc apriranno le porte al pubblico con esperienze e degustazioni diverse (prenotabili direttamente dal sito del Festival), e saranno collegate da un servizio gratuito di navette «Lugana Express», con partenze da piazzale Campiello e da via Canova dalle 10 alle 19.
Il Lugana Festival vedrà anche la partecipazione di Pablo Trincia, tra i più noti storyteller, autori e podcaster italiani: domenica alle 21 sarà al Palazzo dei Congressi con un racconto dal vivo dedicato alle origini del Lugana, al territorio e alle storie che si celano dietro un calice (ingresso gratuito).
La sera precedente, sabato alle 21, ci sarà un omaggio in jazz a Ornella Vanoni affidato al Sara Longo Quartet. A completare il programma, due aperitivi in musica (5 euro) organizzati con La Strada dei vini e dei sapori del Garda: sabato alle 18 al Parco Lugana Lover «Glass Harp», performance con calici di cristallo che diventano strumenti musicali, e domenica alle 18 in piazza Mercato «Terroir» del sound designer Sarc:o, esperienza immersiva che traduce le proprietà fisiche del vino, rilevate attraverso sensori, in musica elettronica e suoni live.