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Sirmione, assaggi di bontà e di bellezza al Festival del Lugana

Da venerdì 16 a lunedì 19 la prima edizione dedicata al vino del territorio
Francesca Roman
La zona del Lugana di Sirmione
La zona del Lugana di Sirmione

Una fornitissima «Enoteca» con oltre cento etichette in degustazione, masterclass guidate dai migliori sommelier italiani, e 33 cantine aperte, con visite, tasting, verticali, esperienze gastronomiche e tour. E ancora musica, aperitivi esperienziali, storytelling, un concorso per gli chef del territorio e approfondimenti per gli operatori del settore. È ricchissimo il menù della prima edizione del Lugana Festival, in programma a Sirmione e dintorni da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale della penisola e il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Manifestazione diffusa

Per quattro giorni la perla del Garda e il territorio del Lugana saranno al centro di una manifestazione diffusa che avrà il suo cuore a Palazzo Callas, in piazza Carducci, dove sarà allestita l’Enoteca del Festival (aperta venerdì dalle 18 alle 21, sabato e domenica dalle 11 alle 19) con i banchi d’assaggio (15 euro per 5 degustazioni). Al piano superiore si svolgerà una serie di masterclass a numero chiuso, su prenotazione (20 euro), pensate per approfondire diversi aspetti della Doc. Tutti i biglietti si possono acquistare sul sito www.luganafestival.it.

La giornata conclusiva di lunedì sarà dedicata agli operatori del settore enogastronomico, e comprenderà la fase finale del concorso sponsorizzato da Bcc del Garda e riservato agli chef di ristoranti, trattorie e alberghi delle zone di produzione del Lugana Doc, in programma al Villa Cortine Palace Hotel.

Altre iniziative

Ma il Festival non si fermerà a Sirmione: sabato e domenica 33 cantine della Doc apriranno le porte al pubblico con esperienze e degustazioni diverse (prenotabili direttamente dal sito del Festival), e saranno collegate da un servizio gratuito di navette «Lugana Express», con partenze da piazzale Campiello e da via Canova dalle 10 alle 19.

Il Lugana Festival vedrà anche la partecipazione di Pablo Trincia, tra i più noti storyteller, autori e podcaster italiani: domenica alle 21 sarà al Palazzo dei Congressi con un racconto dal vivo dedicato alle origini del Lugana, al territorio e alle storie che si celano dietro un calice (ingresso gratuito).

La sera precedente, sabato alle 21, ci sarà un omaggio in jazz a Ornella Vanoni affidato al Sara Longo Quartet. A completare il programma, due aperitivi in musica (5 euro) organizzati con La Strada dei vini e dei sapori del Garda: sabato alle 18 al Parco Lugana Lover «Glass Harp», performance con calici di cristallo che diventano strumenti musicali, e domenica alle 18 in piazza Mercato «Terroir» del sound designer Sarc:o, esperienza immersiva che traduce le proprietà fisiche del vino, rilevate attraverso sensori, in musica elettronica e suoni live.

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