Sirmione accende le luci verso il Natale: tutte le iniziative

Il Natale a Sirmione è il momento di raccoglimento per la comunità, un’occasione in cui il senso di vicinanza si fa più forte. La Perla del Garda è pronta ad accogliere turisti e visitatori come parte della sua grande famiglia, offrendo un’esperienza autentica, densa di calore umano: dal centro storico al lungolago, ogni angolo di Sirmione si illuminerà a festa, creando l’atmosfera perfetta per vivere momenti di condivisione, grazie a un calendario di eventi (gratuiti) studiato per soddisfare tutti i gusti e tutte le età.

Il via ufficiale è avvenuta sabato in piazzale Porto, con la simbolica accensione delle luminarie cittadine e dell’albero di Natale.

Leggi anche A Brescia è arrivato il Natale: accese le luminarie in centro

Eventi mirati

«Destagionalizzare i flussi turistici è fondamentale per distribuire le presenze e creare nuove opportunità economiche – commenta l’assessore al Turismo Riccardo Genovesi –. Eventi mirati, come festival culturali ed enogastronomici, attraggono visitatori anche nei periodi meno affollati, valorizzando il nostro patrimonio».

Leggi anche Natale con i Longobardi: le iniziative sulla Strada del Vino

Le novità

Novità di quest’anno sono i corsi di cucina natalizia (stasera alle 19 in via Colombare 49) e le degustazioni enogastronomiche all’insegna dei sapori del lago (sabato 7 e 28 dicembre e domenica 5 gennaio alle 11 in centro storico) a cura di Talent Kitchen. All’insegna della tradizione, invece, l’allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio, che da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio animerà i pomeriggi di piazza Mercato a Colombare.

Canto e danza

Attesissimo il concerto sacro «Donna sei tanto grande e tanto vali» per la regia di Gerardo Placido, una prima assoluta in scena domenica 8 alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Colombare. Canto e danza saranno protagonisti sabato 14 alle 15 al Palazzo dei Congressi di piazzale Europa, dove si potrà assistere al musical «Mary Poppins» dell’Accademia Showbiz, mentre domenica 15 la School Band della scuola civica di musica si esibirà nel concerto «Rock on Ice», in programma alle 15 in piazzale Montemurro, e domenica 22 alle 16.30 al Palazzo dei Congressi la Catullo Sound Orchestra eseguirà il concerto di Natale.

Leggi anche A Desenzano il cioccolato dà il via al programma di Natale

A Capodanno

La fine del 2024 sarà scoppiettante: domenica 29 alle 18 il lungolago Diaz s’illuminerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio, mentre la festa di Capodanno sarà in piazza Mercato, con dj set dalle 22. Il programma completo degli eventi è disponibile a questo indirizzo.