Natale con i Longobardi: le iniziative sulla Strada del Vino

Il Natale arriva sui Colli dei Longobardi e sulla Strada del Vino e dei Sapori: dal 30 novembre al 4 gennaio i Comuni aderenti hanno pensato a un calendario di eventi che trasformeranno il territorio in un grande ambiente natalizio.

Tra le iniziative mercatini, degustazioni e attività culturali.

I mercatini

Da Montirone, dove la piazza si animerà con bancarelle artigianali e di prodotti tipici, a San Zeno Naviglio e Rovato, le vie si riempiranno di luci e profumi del Natale.

Tra le proposte più particolari si trovano anche i mercatini tematici come «Hobbynedolo - speciale Natale» a Castenedolo, con un focus sugli hobbisti e collezionisti, e «La soffitta in Piazza» a Rovato, evento pensato per appassionati di antiquariato e artigianato.

Le famiglie potranno immergersi in un’atmosfera incantata esplorando le bancarelle e partecipando a laboratori creativi, come quelli organizzati a Poncarale, pensati sia per bambine e bambini che per adulti.

Le degustazioni

Il territorio dei Colli dei Longobardi è rinomato soprattutto per i vini pregiati e le eccellenze culinarie. Durante il periodo natalizio, dunque, le cantine offriranno degustazioni guidate, aperitivi e cene a tema, come nel caso dell’evento «Enoturismo Vino e Relax», per degustare vini bianchi, rossi e spumanti con prodotti tipici del territorio presso La Cascina Nuova di Poncarale.

Anche le degustazioni presso la Cantina Peri-Bigogno a Castenedolo e la Cantina Noventa di Botticino proporranno abbinamenti enogastronomici di alta qualità, mentre «Il mare in cantina» sarà una cena a base di pesce presso la Cantina Botti di Capriano del Colle, arricchita da momenti di intrattenimento musicale.

Il 18 dicembre si terrà invece la cena di Natale al Castello di Padernello, a base di spiedo.

Cultura e spettacoli

Il Natale con Colli dei Longobardi prevede anche spettacoli teatrali, concerti e mostre, partendo da Montichiari che ospiterà eventi teatrali dialettali e concerti nella cornice del Teatro Bonoris, mentre la chiesa parrocchiale di San Zeno Naviglio accoglierà il coro lirico Calliope per un classico concerto di Natale.

Non mancherà l’arte visiva, con la mostra fotografica «Castelli, fantasmi, leggende» di Salvatore Attanasio che sta facendo tappa al Museo Lechi di Montichiari: sarà visitabile fino al 5 gennaio, offrendo un viaggio nella storia e nei misteri del territorio.