A Desenzano il cioccolato dà il via al programma di Natale

Si comincia con un fine settimana dolcissimo: a Desenzano, un inizio al cioccolato per il periodo più festoso dell’anno. Da venerdì a domenica 1 dicembre, il lungolago Cesare Battisti ospiterà infatti la Festa del Cioccolato, una mostra mercato pensata per deliziare i palati di residenti e visitatori. Gli amanti del dolce potranno scoprire e gustare creazioni artigianali uniche, preparate da maestri cioccolatieri, in un tripudio di sapori e profumi che daranno il via alla magica atmosfera natalizia di Desenzano.

Il programma

Domenica 1 dicembre, alle 17.30, il clima di festa troverà la sua massima espressione in piazza Malvezzi, con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Questo momento, accompagnato dalle note coinvolgenti dei Rusty Brass, trasformerà il cuore della città in uno spettacolo di luci e colori, segnando l’inizio ufficiale di un dicembre ricco di eventi.

Desenzano, per tutto il mese, si vestirà a festa con un programma pensato per coinvolgere persone di ogni età. Da domenica in piazza Cappelletti tornerà la tanto attesa pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta fino al 25 gennaio. Un’occasione perfetta per divertirsi in compagnia, vivendo l’emozione di scivolare sul ghiaccio tra decorazioni scintillanti e l’atmosfera tipica delle festività.

L’8 dicembre, il Natale entrerà ancora nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti. In piazza Malvezzi, alle 17, si esibirà il coro «Un Cuore di Voci», composto da cantanti tra i 6 e i 15 anni, e contemporaneamente, sul lungolago Battisti, prenderanno vita i Mercatini dell’Immacolata, con stand che proporranno prodotti artigianali, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche.

Il clou

Il programma di dicembre non si ferma qui. Il 14, nella frazione di San Martino, l’Ente Filarmonico Banda Cittadina proporrà un’esibizione che porterà note di festa in piazza per la Concordia. Il 15, invece, piazza Malvezzi ospiterà il concerto «Gospel Christmas» del gruppo Gospel Soul, un evento che promette di trasmettere intensità e spiritualità attraverso la musica.

Anche i bambini saranno protagonisti con attività pensate per loro. Il 21, a Rivoltella, «Magie di Natale» animerà il pomeriggio con giochi, laboratori e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Il giorno successivo, il 22, piazza Matteotti si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte, con spettacolari sculture di ghiaccio. Infine, il mese si chiuderà con il tradizionale Capodanno in piazza Matteotti. A partire dalle 22, animazione e musica per salutare l’arrivo del nuovo anno.