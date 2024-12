A Brescia è arrivato il Natale: accese le luminarie in centro

Fino a qualche tempo fa la tradizione voleva che l’albero venisse addobbato nel giorno dell’Immacolata, e quindi l’8 dicembre.

Ma la tradizione ora si è fatta più anglosassone, e proprio come oltreoceano anche qui il Natale è arrivato appena dopo il Thanksgiving (che cade l’ultimo giovedì di novembre).

L’accensione delle luci a Brescia

In città le luminarie sono state accese sabato 30 novembre, poco dopo il crepuscolo.

La giornata soleggiata ha portato in città numerose persone, sia per la caccia ai saldi del Black Friday che per l’avvio della ricerca dei regali di Natale e Santa Lucia. E così le vie del centro storico, in concomitanza con l’accensione delle luci e degli alberi, erano piene.

Le vie interessate dalle luminarie sono diverse; tra le più suggestive ci sono quelle sotto i portici e il grande reticolo di luci sopra corso Zanardelli, insieme al grande albero di Natale all’incrocio con via X giornate.

Le luci resteranno accese tutti i giorni nel periodo natalizio, dalle 16 all’1.