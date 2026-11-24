Youssef Siher torna a postare sui social. Il ricercatore, cresciuto nel Bresciano, era stato fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l’amministratore dei canali del «Movimento 17 ottobre» e rimesso in libertà dopo quattro giorni dal gip, che aveva negato anche la convalida del fermo. Oggi Siher ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la frase «Resistenza fino alla liberazione», accompagnando il post con il seguente testo: «Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro».
Siher al momento è indagato a piede libero per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche.