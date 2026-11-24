Siher torna a postare sui social: «Resistenza fino alla liberazione»

Il ricercatore cresciuto nel Bresciano, fermato e poi rilasciato per essere stato l’amministratore dei canali del «Movimento 17 ottobre», ha pubblicato oggi un messaggio sul suo profilo Instagram: «La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione»

24 novembre 2026 1 ' di lettura

Youssef Siher durante una manifestazione dei Giovani Palestinesi a Milano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Youssef SihersocialMovimento 17 ottobre Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...