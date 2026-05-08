Sigilli all’Aumai di Campo Grande, titolare ancora nei guai

La procura ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza. Wenxu Chen, per tutti Sandro e già al centro di inchieste su fatture false, ritenuto «incline e propenso a reiterare il reato»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 08 maggio 2026 1 ' di lettura