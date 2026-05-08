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Sigilli all’Aumai di Campo Grande, titolare ancora nei guai

La procura ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza. Wenxu Chen, per tutti Sandro e già al centro di inchieste su fatture false, ritenuto «incline e propenso a reiterare il reato»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

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L'Aumai di Campo Grande sottoposto a sequestro
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L'Aumai di Campo Grande sottoposto a sequestro

La procura di Brescia ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza del negozio Aumai a Campo Grande in città.

Si tratta di un’operazione della Guardia di Finanza nei confronti del cinese Wenxu Chen, per tutti Sandro, residente in città a Brescia e capo del gruppo Aumai, il multistore con punti vendita in tutta Italia. Era già finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Monza per fatture false.

Per gli inquirenti si tratta di «un soggetto spregiudicato, assolutamente non in grado di orientare positivamente la sua condotta, insensibile all’effetto preventivo di condanne passate in giudicato ed incline e propenso a reiterare il reato pur di conseguire i suoi fini di lucro».

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