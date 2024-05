Fatture false, arrestato imprenditore cinese titolare di supermercati a Brescia e Monza

Un cinese di 50 anni residente a Brescia è in carcere e la sua socia in affari, connazionale della stessa età, è agli arresti domiciliari sulla base di una ordinanza emessa dal Tribunale di Monza a seguito di una indagine della Guardia di Finanza.

Chen Wen Xu, conosciuto a Brescia come Sandro, titolare di 14 punti vendita della catena di supermercati Aumai tra Brescia e la Brianza, avrebbe costituito società cartiere al fine di generare fatture false nei confronti dei suoi supermercati ed evadere così le tasse.

Nei due anni di indagine la Finanza ha accertato operazioni fittizie per 20 milioni di euro che hanno provocato una evasione di imposte per 6 milioni di euro. Altri due loro collaboratori, attivi in provincia di Brescia, sono stati raggiunti dalla misura dell’interdizione dell’attività economica e hanno anche il divieto di espatrio.

Sono in corso perquisizioni, anche con l’utilizzo di cash dog, cani specializzati nella ricerca di denaro, per sequestrare beni e denaro per raggiungere i 6 milioni della presunta evasione.