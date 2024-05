In carcere il re dei multistore Aumai: «Artefice di un sistema di frode fiscale»

Nei guai Wenxu Chen, conosciuto come Sandro, e il suo braccio destro. Sequestrati 6 milioni

4 ' di lettura

Un punto vendita Aumai - © www.giornaledibrescia.it

Tutti lo chiamano Sandro. E oltre al nome fortemente bresciano pare che dal territorio in cui vive da 30 anni abbia preso anche il vizietto della fattura falsa. È la convinzione della Guardia di Finanza di Monza che all’alba di ieri ha arrestato e portato in carcere il 48enne cinese Wenxu Chen, per tutti Sandro appunto, residente in città a Brescia e capo del gruppo Aumai, il multistore con punti vendita in tutta Italia. In manette È accusato di frode fiscale attraverso l’utilizzo di false fattu