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Marone, per la sicurezza della Vello-Toline assegnati 50mila euro

Flavio Archetti
L’Amministrazione comunale investe sui cinque chilometri ciclo-pedonali di panoramica
Un tratto della Vello-Toline - © www.giornaledibrescia.it
Un tratto della Vello-Toline - © www.giornaledibrescia.it
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Con l'arrivo della primavera la Vello-Toline torna a essere frequentata da migliaia di persone ogni fine settimana e i suoi pregi e difetti diventano per gli amministratori situazioni da migliorare, sistemare o perfezionare. Questo per renderla sempre più attraente e per garantire miglior sicurezza ai tantissimi ciclisti e camminatori che la percorrono.

Fondi

Questa volta a investire soldi e lavoro sui cinque chilometri ciclo-pedonali di panoramica divisi tra i Comuni di Marone e Pisogne, è l'Amministrazione maronese, che ha in programma una spesa di 50.000 euro per disgaggi mirati di pietre o rocce pericolanti, e la sistemazione di reti paramassi. La rimozione dei frammenti di roccia è ancora da valutare perché potrebbe riguardare varie zone, mentre – come spiegato dal sindaco Alessio Rinaldi e dall'assessore ai Lavori pubblici Mauro Zanotti – «La posa delle reti ha già coinvolto nei giorni scorsi un tratto vicino a una delle gallerie del percorso.

A breve toccherà alla zona che confina con il paese e si trova a breve distanza dal ristorante Galleria. Lì, da quasi un anno, il pezzo di ciclo-pedonale parallelo alla ex provinciale 510 sebina è parzialmente interdetto al passaggio, anche se la possibilità di transito a lato delle transenne è garantita dalla presenza di uno spazio erboso. Le rocce in quell'area sono già state pulite in parte da un proprietario privato e nelle parti mancanti verranno presto messe in sicurezza dal Comune con nuove reti paramassi». Il costo in questo caso sarà di 12.000 euro, che l'Amministrazione troverà nell'avanzo del bilancio approvato quasi due mesi fa.

La svolta

I nuovi lavori arrivano dopo un periodo privo di problemi per una strada che negli anni ne ha riservati molti per le frane. L'ultima chiusura prolungata è stata causata invece da un grave incidente automobilistico avvenuto nel settembre del 2023, in seguito a cui il percorso era rimasto chiuso sette mesi e mezzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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