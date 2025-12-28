Giornale di Brescia
Sicurezza sugli sci: tra folla e velocità, scontri sulle piste innevate

Roberto Manieri
Solo ieri sono avvenuti due incidenti gravi nei comprensori bresciani: proprio in questi giorni è scattato l’obbligo del casco
Le piste sul monte Maniva
Le piste sul monte Maniva
Con l'inizio della stagione invernale anche le piste da sci del Bresciano si sono riempite di appassionati desiderosi di godere delle montagne e della neve. Tuttavia, la gioia di sciare è offuscata da un fenomeno preoccupante: l’aumento degli incidenti che, come dimostrano gli eventi di ieri, stanno diventando sempre più frequenti e gravi. Sulle piste ci sono sciatori che non rispettano la precedenza, altri che sfrecciano a velocità vertiginosa, e alcuni che, in caso di incidente, preferiscono «darsela a gambe».

Gli incidenti

Le statistiche parlano chiaro: la voglia di montagna ha attratto un numero sempre crescente di sciatori, e con questo aumento si registrano anche più collisioni. Solo ieri, due incidenti significativi hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, mettendo in evidenza che nonostante l’amore per lo sport invernale, i rischi sono sempre presenti.

Un maestro di sci del Tonale ha commentato la situazione: «Sulle piste, da sempre, c’è gente spericolata, e il più delle volte il problema maggiore è la velocità. Non ci sono troppe differenze rispetto al passato, comunque, anche alcuni sciatori che sciano bene, sono troppo arditi». Queste parole sottolineano una realtà che chiunque frequenti le piste conosce: la presenza di sciatori imprudenti che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti.

Le misure

Per affrontare questa problematica, dal 2025/’26 è entrato in vigore l’obbligo di indossare il casco per tutti gli sciatori, adulti compresi. Questa normativa è stata accolta positivamente da scuole di sci e gestori degli impianti, poiché mira ad aumentare la sicurezza e a sensibilizzare i praticanti a comportamenti responsabili. Il casco diventa quindi non solo un obbligo legale, ma un fondamentale strumento di protezione, specialmente considerando che prima della sua introduzione molti adulti continuavano a sciare senza alcun tipo di protezione, aumentando i rischi in caso di cadute o collisioni.

La necessità di regolare meglio la sicurezza sulle piste è emersa chiaramente durante gli incidenti di ieri. In mattinata, i militari della Stazione Carabinieri di Bagolino hanno dovuto intervenire sulla pista «Persek1» del comprensorio Maniva Ski, dove due sciatori si sono scontrati.

Intervento sulle piste - © www.giornaledibrescia.it
Intervento sulle piste - © www.giornaledibrescia.it

Uno dei due, un 57enne, è caduto violentemente, perdendo conoscenza. Dopo un primo soccorso in infermeria, è stato necessario il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale Civile. Fortunatamente, l’uomo non versa in pericolo di vita.

Nel pomeriggio, la situazione non è migliorata: un 60enne di Gussago ha subito un grave infortunio alla gamba dopo uno scontro sulla pista Tonalina, al passo del Tonale. La gravità della lesione ha richiesto un intervento immediato, e l’uomo è stato trasportato in elisoccorso a Sondrio, dove risulta in condizioni critiche a causa di un’emorragia provocata da un taglio.

Sciare è dunque un’attività meravigliosa, ma richiede rispetto delle norme di sicurezza e attenzione verso gli altri. Con l’obbligo del casco, ci si augura che tutti gli sciatori contribuiscano a rendere le piste luoghi più sicuri.

Argomenti
sciarescisicurezza sugli sci
