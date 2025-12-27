Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Scontro in pista al Maniva: sciatore trasportato in elisoccorso al Civile

L’incidente lungo la Persek1, un 57enne ha perso conoscenza, necessario il ricovero a Brescia. Dinamica al vaglio dei militari intervenuti
Intervento sulle piste - © www.giornaledibrescia.it
Incidente sulle piste da sci stamattina nel comprensorio Maniva Ski, dove due sciatori si sono scontrati lungo la Persek1. Uno dei due sciatori è rimasto illeso, mentre l’altro, un uomo di 57 anni, è caduto violentemente a bordo pista perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i militari sciatori della Stazione dei Carabinieri di Bagolino, che hanno prestato i primi soccorsi.

L’uomo è stato immobilizzato e trasportato inizialmente all’infermeria del comprensorio, per poi essere trasferito in elisoccorso al Civile di Brescia. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari intervenuti.

