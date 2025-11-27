Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Sicurezza e degrado, il Comune di Villanuova introduce il Daspo urbano

Enrico Giustacchini
La misura prevede l’allontanamento dal territorio e il divieto di accesso in alcune zone
Il municipio di Villanuova - © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Villanuova - © www.giornaledibrescia.it
AA

Approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento di Polizia urbana. Spicca, tra le disposizioni previste dalla normativa, l’introduzione del Daspo: uno strumento che rende possibile l’allontanamento di persone e il divieto d’accesso in aree specifiche del territorio di Villanuova, così da contrastare il degrado e garantire la sicurezza.

Le motivazioni

«Questa misura era stata adottata già tempo fa da un Comune a noi vicino, quello di Gavardo - ricorda la sindaca Caterina Dusi -. Una scelta che abbiamo deciso di far nostra e di inserire nel regolamento, considerata anche la gestione condivisa del comando della Polizia locale e il riferimento alla stessa stazione dei carabinieri. Molto importanti, a tal proposito - sottolinea ancora la prima cittadina -, sono risultati il contributo e la collaborazione del comandante dell’aggregazione di Polizia locale Fabio Vallini, a cui va il nostro grazie più sentito».

Dove si applica

L’allontanamento e il divieto di accesso si applicano in numerose aree, dalle scuole ai complessi monumentali e culturali, dai parchi alle infrastrutture per il trasporto pubblico, dalle residenze sanitarie e socioassistenziali ai centri sportivi ed educativi, come pure in tutti quei luoghi, in particolare del centro storico, che richiedono di essere maggiormente vigilati e tutelati.

Come funziona

È soggetto al Daspo urbano, e in aggiunta a una sanzione amministrativa, chi viene sorpreso mentre provoca impedimento all’accessibilità e alla fruizione di strutture e servizi di pubblico interesse oppure chi, nelle aree sensibili indicate, si trovi in stato di manifesta ubriachezza, compia atti contrari alla decenza, eserciti il commercio in forma abusiva.

Il regolamento

Quello del Daspo è però solo uno degli strumenti previsti dal regolamento di polizia urbana entrato in vigore a Villanuova.

La normativa disciplina infatti «l’insieme delle attività volte ad assicurare una serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni della collettività nonché il decoro ambientale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Daspo urbanoVillanuova sul Clisi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario