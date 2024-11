A Brescia impennata di daspo, avvisi, ammonimenti e fogli di via

Cresce la collaborazione tre le forze di polizia, cresce il ricorso a misure di prevenzione personali. A dirlo, meglio di ogni parola, sono i numeri.

Gli avvisi orali, con i quali il questore ammonisce persone abitualmente dedite a traffici illeciti e li invita a rientrare in carreggiata, sono più che raddoppiati e sono passati dai 25 totalizzati nei dodici mesi del 2023, a 53 dei primi dieci del 2024.

Cresciuti, anche se in maniera più contenuta, anche i fogli di via. I provvedimenti attraverso i quali individui ritenuti socialmente pericolosi sono obbligati a lasciare il territorio con il quale non hanno legami, ma nel quale sono stati sorpresi a delinquere erano 75 lo scorso anno, sono diventati 87 in quello in corso. In controtendenza, ma solo apparente, è solo il dato relativo ai daspo. Sono stati in tutto 157 nel 2023, mentre fino ad ora, nel 2024, sono 96.

A pesare sul piatto della bilancia i 101 che il questore adottò dopo Brescia-Cosenza del giugno 2023, per i tafferugli al termine della partita che, senza ripescaggio, avrebbe sancito la retrocessione del Brescia Calcio in serie C. Depurato di quel valore i conti tornano anche sotto questo profilo visto che nei primi dieci mesi del 2024 sono stati distribuiti in tutto 96 daspo, 69 dei quali sono daspo Willy.

A crescere sono anche le istanze di ammonimento per casi di stalking e di maltrattamenti in famiglia. Sono state 134 lo scorso anno, erano 200 alla fine dello scorso mese di ottobre. Nel 2023 si tradussero in 28 ammonimenti formali, quest’anno in 52. «Le misure funzionano - segnala il questore Eugenio Spina -: nella stragrande maggioranza dei casi, come negli ammonimenti, basta anche solo annunciarle perché abbiano effetto».

Sinergia

L'incontro col questore

Ad offrire l’occasione di un bilancio sulle misure di prevenzione l’incontro di ieri negli uffici di via Botticelli con alcuni ispettori di Polizia Locale di Brescia nell’ambito di un rapporto di collaborazione che dura da mesi con particolare attenzione proprio su daspo e dintorni.

«Le segnalazioni della Polizia Locale sono fondamentali per il nostro lavoro - ha sottolineato Spina aprendo l’appuntamento - è molto utile quindi scambiare il nostro sapere con tutti gli operatori, far circolare le conoscenze. A questo stesso obiettivo sono ispirate le linee guida che sono state condensate nell’opuscolo distribuito agli operatori. Uno strumento snello, pratico, funzionale per condividere le modalità d’azione su tutto il territorio».

Presente all’incontro anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Brescia, Valter Muchetti. «Il tema della sicurezza è sempre più importante - ha detto - e non è né di destra, né di sinistra. Il tempo dedicato alla formazione, è tempo guadagnato, tempo che restituiamo alla città sotto forma di risultati positivi».