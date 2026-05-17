Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Garda

Sì unanime per inserire Desenzano nei Comuni ad alta tensione abitativa

Approvata la mozione al Consiglio comunale. Sul tavolo anche l’interrogazione del consigliere Spiller sulle misure per regolamentare le locazioni turistiche
Alice Scalfi
Una veduta di Desenzano
Una veduta di Desenzano

Prima la richiesta di regolare gli affitti brevi. Poi il via libera unanime all’iter per ottenere lo status di Comune ad alta tensione abitativa. Nel mezzo, un dato che in aula nessuno ha contestato: a Desenzano trovare casa sta diventando sempre più difficile. La seduta del Consiglio comunale di venerdì sera ha affrontato il tema abitativo da due lati diversi, ma strettamente collegati.

I temi

Da una parte l’interrogazione del consigliere Andrea Spiller del Movimento 5 Stelle e L’altra Desenzano sulle possibili misure per regolamentare le locazioni turistiche. Dall’altra la mozione, approvata all’unanimità, con cui le minoranze hanno chiesto di avviare l’iter per inserire Desenzano nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa.

Il primo passaggio guarda al modello Sirmione. Spiller ha richiamato la recente sentenza del Tar che ha confermato la legittimità del regolamento adottato dal Comune gardesano sugli alloggi turistici, chiedendo se Desenzano intenda aprire un percorso analogo o comunque valutare strumenti per governare un fenomeno che, a suo giudizio, ha ormai inciso pesantemente sul mercato degli affitti ordinari.

L’assessore al Turismo Stefania Lorenzoni ha frenato sull’idea di replicare il regolamento sirmionese, sottolineando le differenze tra i due territori, ma ha aperto a un approfondimento tecnico-amministrativo. La commissione casa, ferma da mesi, potrebbe tornare a riunirsi per affrontare il tema. Sul fronte dei controlli, il Comune ha riferito che negli ultimi tre anni la Polizia locale ha emesso 48 sanzioni per irregolarità legate alle locazioni turistiche, per un importo di circa 86mila euro. Il secondo binario riguarda invece il canone concordato.

La mozione

La mozione Ata, illustrata dal consigliere Andrea Palmerini, punta a ottenere per Desenzano il riconoscimento di Comune ad alta tensione abitativa, condizione necessaria per applicare la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato, invece dell’aliquota ordinaria al 21%. Per arrivarci servirà un dossier con dati su affitti, demografia, contributi casa ed effetti degli affitti turistici.

Il sindaco Guido Malinverno ha annunciato il voto favorevole della maggioranza, riconoscendo la criticità abitativa e aggiungendo che l’obiettivo è favorire strumenti che possano incentivare i contratti a canone concordato e rendere più sostenibili le locazioni per i residenti. Spiller ha collegato i due temi: non una soluzione definitiva, ma «uno strumento concreto».

Anche dalla maggioranza è arrivato il riconoscimento del problema. Oliviero Di Giorgio, per Forza Italia, ha parlato di «primo passo», ricordando che il nodo abitativo dipende anche dalla scarsità di offerta residenziale stabile. La mozione è stata approvata all’unanimità. Il prossimo passaggio sarà la predisposizione del dossier tecnico da trasmettere alla Regione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
emergenza abitativacaselocazioni turisticheDesenzano

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoIl mattone cambia regole e le banche stanno già scegliendo quali case finanziareIl mattone cambia regole e le banche stanno già scegliendo quali case finanziare

La location non basta più: ecco cosa farà salire (o diminuire) il valore delle case. L'analisi con un professionista del settore

Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdBIl libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Volume sull’IA e sulle decisioni delegate alle macchine, scritto da Marco Camisani Calzolari

SCOPRI DI PIÙ