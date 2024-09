Settimana europea della mobilità, le vie chiuse a Brescia domenica 22

Il 22 settembre nel centro storico di Brescia torna la «Domenica ecologica», culmine della Settimana europea della mobilità che prende il via lunedì 16 settembre e termina, appunto, domenica 22 con una giornata ricca di iniziative nel cuore della città.

Le chiusure

Per l’occasione, al fine di permettere a tutti di godersi la città tranquillamente e senza traffico, domenica 22 settembre il centro storico sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 18 nell’area delimitata dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo. Chiuse al traffico anche le vie attorno al Castello.

Sarà possibile spostarsi appoggiandosi al trasporto pubblico (bus e metro) grazie al biglietto unico: la Loggia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno infatti la possibilità di viaggiare per l’intera giornata con un solo biglietto di zona 1, zona 2 e zona 1+2, che sarà acquistabile al costo abituale ma potrà essere utilizzato per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità. Una promozione analoga sarà attiva sulla rete del trasporto pubblico extraurbano: per l’occasione Arriva ha istituito un biglietto unico di fascia C valido per l’intera giornata, così da consentire anche all’utenza proveniente dalla provincia di poter raggiungere in maniera sostenibile la città.

Il programma

Le attività prenderanno il via al mattino con il «Punto Bici» in piazza Vittoria, di fronte alla stazione della metropolitana: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 il personale specializzato di Brescia Mobilità sarà a disposizione per effettuare un check up gratuito delle biciclette e, in caso di necessità, piccole manutenzioni o riparazioni, sempre gratis, mentre i volontari di Fiab Brescia Amici della Bici aps risponderanno alle domande relative a come vivere la città su due ruote. Terminato il check-up della propria bici, sarà possibile passeggiare e fare shopping super conveniente tra le bancarelle del «Pigliatutto», l’iniziativa promossa dal Consorzio Brescia Centro che dalle 10 alle 19 porterà in piazza Vittoria 50 negozi del centro storico con offerte su abbigliamento, scarpe e accessori, ma anche oggetti per la casa, arredamento, libri e altro.

Il nuovo tram

Nel pomeriggio il centro storico sarà animato da «Un, Due … TramSchool!», iniziativa dedicata ai bambini per scoprire insieme a loro il nuovo tram in arrivo a Brescia con giochi e gadget, dal momento che si sta per entrare nel vivo della realizzazione della linea tranviaria T2 Pendolina - Fiera.

Alle 10 prenderà il via una anticipazione alle attività del pomeriggio: si tratta di «TramSchool» nei parchi di Chiesanuova, del Pescheto, Campo Marte, Muro di Berlino e delle Stagioni, che si trovano lungo quello che sarà il tragitto del futuro tram. In piazza Loggia dalle 15.30 alle 18.30 prenderà vita un grande gioco di simulazione, gratuito e a ingresso libero, che permetterà ai piccoli partecipanti di ripercorrere il futuro tracciato del tram divertendosi in compagnia. Sarà possibile disegnare e costruire coi mattoncini il proprio tram personale e, dopo aver ricevuto un biglietto simbolico che permetterà di salire a bordo, seguire il percorso del tram fermandosi a giocare a 5 fermate.

Bambini e bambine potranno poi partecipare a una sorta di Memory per i più piccoli, guidare il tram facendo salire e scendere i passeggeri, giocare coi suoni della città e dei mezzi di trasporto, scendere dal tram e provare biciclette speciali a loro misura e riempire d’aria un mappamondo gonfiabile per ridare aria al nostro pianeta.