Sette cani morti nel furgone: denunciati cacciatori bresciani

I setter sono con tutta probabilità rimasti soffocati dai bagagli del gruppo che era in viaggio da Brescia alla Lapponia: carcasse, mezzo, armi e munizioni sono stati sequestrati

Paolo Bertoli Giornalista 26 settembre 2026 1 ' di lettura

Le gabbie all'interno del furgone Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cacciatorianimali mortiPolizia stradalesetter mortiVipiteno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...