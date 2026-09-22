Maniva, 14 bocconi avvelenati nei prati: li trova il cane Sole

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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L’allarme dopo la morte sospetta di un cane da caccia. Le esche erano in località Botticini, dove un episodio analogo era avvenuto ad agosto

Praticare sport senza il vincolo di occhiali e lenti è un'opportunità per riscoprire il proprio potenziale in sicurezza: un percorso verso la libertà visiva da valutare insieme allo specialista

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali