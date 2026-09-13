Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Crespi ci prova solo nel finale, male Pellegrini e Rizzo Pinna: le pagelle

Il Brescia rischia di vincerla nel finale, ma la gara col Trento resta insufficiente: la difesa regge, buon impatto di Zennaro e Spagnoli, per il resto però la squadra fatica
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Rizzo Pinna ingabbiato dagli avversari: lo è stato per tutta la serata - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Rizzo Pinna ingabbiato dagli avversari: lo è stato per tutta la serata - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Primo passo falso in campionato per il Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. Il pari nello scontro diretto costa la vetta della classifica all’Union, ora a meno due dal Cittadella, unica squadra a punteggio pieno nel girone A. Di seguito le pagelle dei biancazzurri.

6 – Gioele Zacchi

È probabile che Maffei parta oltre l’ultimo difensore al momento dell’imbucata di Mehic, ma quell’intervento vale comunque oro: con un po’ di fortuna riesce pure a trattenere il pallone, anche perché una carambola avrebbe potuto avere conseguenze molto più imprevedibili.

6 – Davide Balestrero

Il suo tour delle zone di campo torna alla base, che quest’anno è la difesa, dopo il blitz sulla fascia col Desenzano. L’anima resta da centrocampista, e affiora soprattutto quando s’avventura in avanti. Peccato si prenda dei rischi sanguinosi, perdendo dei palloni che lo sono altrettanto. Dietro però copre abbastanza bene.

6 – Luigi Silvestri

La fisicità di Molina è ingombrante e capita lo metta in difficoltà: accade al 44’, lui paga con il giallo e la sostituzione all’intervallo. Si arrangia col mestiere e non si macchia di colpe particolarmente gravi. Ci mette del suo per assorbire un po’ dell’urto gialloblù. Dal 1’ st Frederik Sorensen (6): soffre un po’ la rapidità degli attaccanti del Trento, ma la sua contraerea è utile soprattutto su Molina.

5.5 – Loris Armati

Dalmonte in avvio è indemoniato e lui, per questioni puramente geografiche, è quello che lo soffre di più. Spaesato, in affanno. Quando le due frequenze di passo s’incrociano il confronto è impietoso. Per lui le cose migliorano dopo l’intervallo.

5.5 – Samuele Sina

Corini vuole coprirsi un po’ sulla destra e lo mette a fare su e giù per la fascia. Peccato che finisca per annullare completamente quel binario. La responsabilità è più del tecnico che del suo giocatore, in imbarazzo semplicemente perché non ha le caratteristiche per interpretare bene quel ruolo. Nonostante questo, sfiora l’ennesimo gol a tempo scaduto.

5.5 – Alessandro Mercati

L’esuberanza del Trento manda in sofferenza anche il centrocampo. Le sue qualità migliori faticano ad emergere: il filtro non è particolarmente efficace e in fraseggio aggiunge poco alla manovra. Dal 22’ st Mattia Zennaro (6.5): grande imbucata per Spagnoli, che sbatte su Barlocco. Aggiunge qualità a una manovra fin lì stagnante.

5.5 – Alessandro Lamesta

La valutazione fa il paio con quella su Mercati: una mediana così dovrebbe rendere elastica e dinamica la doppia fase di squadra. Peccato che resti solo un’ipotesi. Tanti errori e poca concretezza. Dal 34’ st Marco Frigerio (6): occasione enorme subito dopo l’ingresso. Lui non è letale, ma Barlocco fa un miracolo.

Serie C, gli scatti di Trento-Union Brescia
Fotogallery
25 foto
Serie C, gli scatti di Trento-Union Brescia

5.5 – Vincent De Maria

Un suo cross insidioso è uno dei lampi offensivi più degni di nota del Brescia nel primo tempo. Fatto già di per sé piuttosto eloquente. Non attacca con continuità, anche perché dietro è schiacciato dalla vivacità di Dalmonte. Dal 39’ st Tiago Casasola (6): impatto immediato e rinvigorente. E ingresso che aumenta i rimpianti.

5 – Jacopo Pellegrini

La legge dell’ex rimane inattuata, ma a mancare non è solo il gol: sulla trequarti gira a vuoto, non lega mai con i compagni. Quelli vecchi, invece, lo annullano completamente. Serata complicata. Dal 22’ Alberto Spagnoli (6.5): vicino al gol, molto attivo, bravo anche nel gioco di sponda, come quella che recapita a Sina nel finale. La notizia più bella di una serata non entusiasmante.

5 – Andrea Rizzo Pinna

Non un guizzo, non un’imbucata. Il giocatore non è certo in discussione dopo un paio di passaggi a vuoto, ma il momento no è certificato. Disegnare calcio in una squadra che si muove in maniera così compassata non è semplice. Ma da lui ci si aspetta sempre di più.

5.5 – Valerio Crespi

È l’ultima propaggine della squadra e quindi ne riflette l’andamento in campo: spento per un tempo, poi più presente negli episodi. Si prenderebbe un rigore che l’arbitro gli nega. Non lucidissimo nell’unica vera occasione che ha, quando calcia addosso a Barlocco dopo il pasticcio di Kassama.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaTrento Calcioserie CpagelleTrento

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ