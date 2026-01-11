Secondo sabato di mercato in piazza Loggia: bresciani divisi

Secondo sabato, ieri, per la sperimentazione voluta dalla Loggia che ha spostato i banchi di Emporium, lo storico mercato del centro cittadino, da piazza Vittoria a piazza Loggia e via Alessandro Volta.

Come abbiamo già raccontato una settimana fa gli ambulanti non hanno accolto positivamente il cambiamento, anzi: oltre a lamentare limiti di spazio e problemi di sicurezza, qualcuno ha reclamato riportando la scontentezza anche della clientela.

I pareri

Ieri, nonostante fosse una giornata di sole, forse per il freddo che ha colpito in questi ultimi giorni anche la città, le persone presenti non erano tantissime. Si passeggiava abbastanza tranquillamente fra i banchi, non solo nella piazza dove si affaccia il palazzo del Comune, ma anche in via X Giornate e via San Faustino.

«Sinceramente non mi piace proprio - dice Anna -. C’è poco spazio, troppi assembramenti. Si fa fatica a raggiungere certi banchi già con poca folla, figuriamoci quando ci sarà il pienone».

Concorda anche Simona: «Non vengo tutte le settimane, ma in piazza Vittoria i banchi erano più ordinati, si riusciva a osservare meglio le bancarelle e la merce esposta. In piazza Loggia gli spazi sono stretti, non mi piace proprio».

Pareri negativi non mancano, quindi, ma c’è anche chi apprezza: «La città ha molti spazi – dice Marco – se per rivalutarne alcuni bisogna fare dei cambiamenti, va bene. Non trovo questo grande disagio, una piazza vale l’altra: quando c’è tanta gente, anche piazza Vittoria diventa complicata».

Neutrale il parere di Maddalena: «Un posto vale l’altro – dice -. Vengo al mercato da tanto e ho i miei commercianti di fiducia, quindi vado dritta all’obiettivo, senza girare a vuoto».

Ricordiamo che la decisione, presa dalla giunta Castelletti, è stata giustificata con l’esigenza di valorizzare piazza Vittoria come spazio per eventi culturali e turistici, tornando al passato quando era piazza Loggia ad ospitare il mercato.

«Queste saranno settimane tranquille – dice un ambulante - : gennaio, febbraio e marzo sono mesi sempre un po’ scarichi. Vedremo dalla primavera cosa succederà. Per ora non abbiamo avuto contatti con la sindaca Laura Castelletti».

I problemi potrebbero diventare anche dei locali con l’arrivo della bella stagione: «Avremo plateatici ridotti – commenta un titolare di un bar della piazza – e non potremo far sedere tutti. Perderemo lavoro e clienti».