Vendita a mucchio, controllati i mercati di Brescia

l Nucleo della Polizia Commerciale ha verificato in maniera capillare le bancarelle comunali a seguito dell’entrata in vigore del divieto
Il Nucleo della Polizia Commerciale di Brescia ha controllato capillarmente i mercati comunali a seguito dell’entrata in vigore del divieto di ricorrere alle vendite a mucchio stabilito nel nuovo regolamento. I mercati controllati dagli agenti nel corso delle ultime settimane sono stati quelli di Casazza, Badia, Giorgione, Villaggio Sereno, quartiere Abba, quartiere Fiumicello, Villaggio Prealpino, mercato Emporium del sabato mattina in centro storico. Complessivamente, tra il 27 novembre 2025 e il 3 gennaio sono stati eseguiti 18 controlli specifici.

In 3 di questi casi l’accertamento ha avuto esito negativo, in quanto la norma era perfettamente rispettata. Negli altri casi le diffide emesse – si tratta di un ammonimento al commerciante trovato in situazione di irregolarità e al quale vengono date alcune ore di tempo per adeguarsi - ammontano invece a 15: in 5 di questi la diffida emessa è stata rispettata e non ha originato ulteriori conseguenze a carico del commerciante, mentre i verbali emessi per mancato rispetto della diffida sono stati 8.

La Polizia Locale, e in particolare il Nucleo di Polizia Commerciale, proseguirà nell’attività di controllo anche nel 2026 per contrastare questa pratica che il Comune di Brescia ha deciso di vietare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
vendita a mucchiomercatiBrescia
