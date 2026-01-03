Via il mercato da piazza Vittoria, la polemica degli ambulanti

È sabato mattina e piazza Vittoria è vuota. È il primo giorno della sperimentazione che ha stabilito lo spostamento dei banchi dello storico mercato Emporium fra piazza Loggia e via Alessandro Volta. Scoprire che il provvedimento ha creato malcontento non è difficile: non si trova, fra gli ambulanti che hanno subìto lo spostamento, nessuno che esprima un parere positivo.

«Non c’è spazio, siamo troppo stretti, lavoriamo male, scomodi e facciamo fatica – dice Ettore Angeloni –. Per me non va bene, speriamo di riuscire a risolvere, anche perché quest’estate quando i plateatici dei bar resteranno dal venerdì sera sarà ancora più difficile entrare la mattina. Lo è già ora: siamo incastrati, io non posso smontare finché non lo fa anche il mio vicino di banco».

Poco spazio, metrature che non permettono il flusso delle persone né l’esposizione ordinata della merce: «Malissimo, non hanno calcolato nemmeno le misure dei teli – commenta l’ambulante Carlo Castrini –. E poi la posizione: io avevo pagato per avere una determinata posizione strategica e ora mi ritrovo in mezzo alla piazza, abbiamo portato mezzo banco di più non riusciamo. Anche la gente è scontenta, i clienti si sono lamentati. Poi non si capisce il motivo dello spostamento, senza averci avvertito, ci è arrivata solo una comunicazione a cose fatte. Non vogliamo star qua tutto anno, vogliamo tornare dove eravamo».

Non solo scomodità, anche problemi di sicurezza: «Secondo lei un’ambulanza riesce a passare qua? – chiede Michele Castelluccia anche lui ambulante da anni –: sicuramente no. Qua nei momenti di calca non passa nessuno. Non si può lavorare così, uno spostamento senza motivazione e fatto senza criterio».

Il comune, in realtà, ha giustificato la decisione nell’esigenza di valorizzare piazza Vittoria come spazio per eventi culturali e turistici: «E un giorno con il mercato cosa cambia alla piazza? spostarci cosa cambia per il Comune? – dice Abdel Karim che da otto anni ha un banco al mercato del sabato –. Quello di cui sono sicuro è che per noi cambia molto, moltissimo. Resistiamo su questa convinzione, ci incontreremo con la sindaca fiduciosi di risolvere la situazione».