Per un anno, niente più mercato del sabato in piazza Vittoria

Dal 3 gennaio 2026, una parte dello storico mercato Emporium del sabato mattina in centro a Brescia cambierà collocazione. I posteggi che di solito sono in piazza Vittoria per un anno si sposteranno tra piazza della Loggia e via Alessandro Volta. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale, con parere favorevole della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche: la sperimentazione nasce dall’esigenza di valorizzare piazza Vittoria come spazio per eventi culturali e turistici.

Negli ultimi anni, in occasione di manifestazioni di particolare richiamo, parte del mercato era già stata trasferita temporaneamente in altre aree del centro storico. Le esperienze positive hanno portato la Loggia a valutare una soluzione più strutturata, seppur sperimentale, che consenta una maggiore flessibilità nell’utilizzo della piazza.

Come cambierà il mercato

La rimodulazione interesserà esclusivamente gli ambulanti oggi collocati in piazza Vittoria, che come si diceva verranno redistribuiti tra piazza Loggia e via Alessandro Volta. Per garantire il regolare svolgimento del mercato del sabato, nel corso del 2026 i plateatici dei locali di piazza Loggia saranno temporaneamente ridotti nelle mattinate interessate.

Un anno di prova

La sperimentazione si svolgerà per tutto il 2026, come previsto dal regolamento comunale sulle attività economiche, e servirà a valutare la sostenibilità della nuova organizzazione. L’obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori commerciali e la possibilità di utilizzare uno degli spazi più centrali della città per eventi di qualità.