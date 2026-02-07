Un altro clochard morto in un parco, doppia tragedia in poche ore

Due clochard sono stati trovati morti in giardini pubblici a Brescia, a solo 200 metri di distanza l'uno dall'altro. Il secondo decesso è stato constatato ieri sera, venerdì 6 febbraio, nel parco Caduti di Nassiriya, tra via Cesare Arici e via Trivellini. L’uomo è stato trovato riverso su una panchina.

Gli operatori sanitari del 112 hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Il decesso è stato dichiarato alle 22.57.

Il primo senzatetto, un 42enne uzbeko, era stato trovato morto ieri mattina nel parco tra il comando della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di via Donegani, nei pressi di via Milano.

Le cause dei due decessi sono ancora sconosciute, ma si ipotizza che possano essere legate a sostanze stupefacenti o prodotti alimentari contaminati. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze.

Le testimonianze

Sono le testimonianze dei residenti nei caseggiati vicini che descrivono i momenti concitati dell’intervento dei soccorritori di ieri sera.

La panchina su cui è stata trovata la seconda vittima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Da quanto emerge, sembra che per tutto il giorno le persone di passaggio nello scampolo di verde ai margini di via Milano avessero notato la persona distesa sulla panchina, avvolta in un cappotto e con la testa coperta da un cappuccio. Poi, verso le 22, alcuni residenti della zona di rientro dal lavoro hanno visto che l’uomo si trovava ancora nella stessa posizione e hanno chiamato il 112.

Arrivati con un'automedica e un'ambulanza, i soccorritori hanno provato a rianimarlo con un defibrillatore, ma per lui non c’era più nulla da fare. A terra vicino alla panchina sono rimasti un marsupio, presumibilmente del deceduto, e alcune monete.