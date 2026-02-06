Giornale di Brescia
Tragedia in via Milano, clochard muore al freddo su una panchina

Roberto Manieri
Originario dell’Uzbekistan, il 42enne era coperto dal solo cappotto logoro: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso
  • Tragedia in un parco di via Milano, morto un uomo su una panchina
    Tragedia in un parco di via Milano, morto un uomo su una panchina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Lo hanno trovato stamattina riverso su una panchina di un parco nella zona di via Milano, tra via Donegani e via Bagnadore. Nel giardinetto un 42enne dell'Uzbekistan aveva trovato uno spazio per vivere la difficoltà del suo disagio fisico. Minato dalla malattia, il suo fisico non ha retto il rigore della notte scorsa.

La tragedia

Chi lo ha visto stamattina ha chiamato i soccorsi tuttavia i sanitari intervenuti con un’auto medica e un’ambulanza non hanno potuto far nulla se non constatarne il decesso. Il 42enne è morto così abbracciato al suo stesso cappotto logoro con cui chi abita in zona lo vedeva trascinarsi nelle aree pubbliche di via Milano. Chiedeva ogni tanto un aiuto, una sigaretta, parlando un italiano stentato dal forte accento dall’est.

Chi lo ha visto questa mattina avvolto nel suo bozzolo di stracci per trascorrere la notte ha detto che sembrava che dormisse: il suo cuore ha cessato di battere pare ancora nelle prime ore del mattino. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Questura di Brescia e gli uomini del comando della polizia locale di via Donegani.

